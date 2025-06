Lazio, il tributo dell'Olimpico a Eriksson: "Un'aquila vola anche controvento"

Sven-Goran Eriksson e l'abbraccio dello stadio Olimpico di Roma. L'ex allenatore svedese, che ha annunciato all'inizio del 2024 di avere una malattia terminale, sta vivendo gli ultimi mesi circondato dall'affetto dei tifosi delle squadre che ha allenato e non solo. In occasione dell'ultima di campionato 2023/24 della Lazio, in casa contro il Sassuolo, Eriksson è stato ospite della società biancoceleste, e protagonista di momenti emozionanti prima del match.

PRONTO PER L'ABBRACCIO - "Se sono pronto per l’omaggio che riceverà all’Olimpico? Ma sono io che devo ringraziare. Queste giornate mi danno onore, mi danno energia, mi danno la vita. La società mi aveva già invitato un anno fa per il derby di Roma. Mi ha chiamato di nuovo perché, mi hanno spiegato, allora il saluto era stato improvvisato", le parole a Repubblica in vista dell'evento di stasera.

"Forza Sven ! Un’aquila vola anche controvento", "Il popolo laziale ti ama e lotta al tuo fianco"., gli striscioni esposti in curva. A bordo campo invece le maglie della storica stagione 1999-2000, con lo Scudetto e i nomi degli eroi biancocelesti. La curva ha anche riprodotto la maglia della stagione del trionfo con su scritto "Sven".