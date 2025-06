Lazio, in chiusura Dia: i tifosi della Salernitana gli lanciano dietro di tutto, da definire solo la formula

Boulaye Dia vede la luce in fondo al tunnel: dopo cinque mesi di rottura totale con la Salernitana, la doppietta che ha permesso al Cavalluccio di passare il turno in Coppa Italia con lo Spezia ai rigori suona come il passo d'addio a una società con la quale il senegalese ha avuto un rapporto conflittuale fin dall'estate scorsa.