Lazio-Inter, chi gioca e chi no: Bisseck, Romagnoli, Dumfries, Tavares, Lautaro, Dia

Conto alla rovescia verso Lazio-Inter, il posticipo della sedicesima giornata di campionato in Serie A in calendario lunedì 16 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20:45. Le due squadre si presentano a questo scontro diretti con gli stessi punti in classifica (31) dietro ad Atalanta (37) e Napoli (35), ma i campioni d'Italia devono recuperare la trasferta con la Fiorentina rinviata a data da destinarsi per l'emergenza medica di Bove.

Simone Inzaghi torna per la quarta volta da avversario della sua ex squadra biancoceleste allo Stadio Olimpico: dopo due sconfitte per 3-1, l'ultimo precedente sorride ai nerazzurri con lo 0-2 dell'anno scorso firmato da Lautaro e Thuram. Ancora assenti per infortunio i difensori Acerbi e Pavard. Dall'altra parte Baroni deve fare a meno dello squalificato Castellanos.

NELLA GALLERY LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-INTER