Le 100 rose più costose del mondo: Juventus unica italiana nella top 10, scopri la posizione delle altre italiane

Il CIES Football Observatory Weekly Post presenta le 100 squadre al mondo che hanno investito più soldi per costruire le loro rose attuali (sia a titolo permanente che in prestito). Il Chelsea è in cima alla lista con 1,28 miliardi di euro compresi i bonus (indipendentemente dal loro pagamento effettivo) e 1,15 miliardi di euro senza di essi. Si tratta dei valori più alti mai registrati. Nella top 10 ci sono addirittura 7 club inglesi, mentre la Serie A ha una squadra nella TOP 10, la Juventus.

Oltre alla Juventus, nella TOP 100 delle squadre con le rose più costose al mondo secondo i calcoli del CIES ci sono altri club italiani: il Napoli (21esimo, 394 milioni), il Milan (22esimo, 375 milioni),l’Inter (24esima, 329), la Roma (36esima, 261 milioni), l’Atalanta (37esima, 258 milioni), la Fiorentina (45esima, 196 milioni), il Bologna (51esimo, 171 milioni), la Lazio (55esima, 161 milioni), il Torino (61esimo, 132 milioni), il Parma (72esimo, 108 milioni), il Sassuolo (75esimo, 104 milioni), il Monza (78esimo, 92 milioni), il Genoa (82esimo, 87 milioni) e l'Udinese (94esimo, 71 milioni).

DI SEGUITO LA TOP 10 DEI CLUB PIU' COSTOSI DEL MONDO PER SOLDI SPESI PER COSTRUIRE LA ROSA ATTUALE