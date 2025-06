Le 6 Finali europee della Fiorentina e la tradizione negativa: una vittoria e 5 sconfitte

La Fiorentina è stata protagonista delle Coppe europee fin dalla loro nascita nel Secondo dopoguerra. Limitandoci a considerare le tre principali competizioni europee per club, i viola nella loro storia hanno giocato fino ad oggi 6 finali: 1 di Coppa dei Campioni, 2 di Coppa delle Coppe, 1 di Coppa Uefa e 2 consecutive di Conference League. I toscani, tuttavia, una volta arrivati all’ultimo atto, sono poi riusciti ad aggiudicarsi un trofeo continentale soltanto in un’occasione: la Coppa delle Coppe del 1960/61. Per il resto l’Europa ha riservato al club gigliato amare delusioni.