Prime pagine 24 ottobre: Leao, mal di Milan. Juve, Yildiz 10 in difficoltà. Roma-Juric, spettro De Rossi

Archiviata la due-giorni di Champions League, oggi tocca a Fiorentina, Lazio e Roma tenere alta la bandiera italiana nelle coppe europee. Alle ore 18.45 i viola giocano in Svizzera sul campo del San Gallo in Conference League e i giallorossi ricevono gli ucraini della Dinamo Kiev in Europa League, poi alle 21 i biancocelesti fanno visita agli olandesi del Twente.

Venerdì è già tempo di campionato in Serie A con gli anticipi Udinese-Cagliari e Torino-Como.

Sabato pomeriggio il Napoli gioca in casa col Lecce, poi il Milan scende in campo a Bologna e in serata l'Atalanta ospita il Verona.

Domenica all'ora di pranzo c'è Parma-Empoli, poi alle 15 si disputano Lazio-Genoa e Monza-Venezia. Alle ore 18 si gioca il derby d'Italia tra Inter e Juventus a San Siro. In serata si chiude con il posticipo Fiorentina-Roma.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 24 ottobre 2024.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui