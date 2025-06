Prime pagine 29 agosto: Juve rifatta, Diavolo Abraham, nuova Champions

Il calciomercato è ancora aperto e tiene sempre banco, ma oggi alle ore 18 ci sono i sorteggi della Champions League e alle 21 la Fiorentina si gioca la qualificazione in Conference League sul campo del Puskas Academy in Ungheria dopo il rocambolesco 3-3 dell'andata.

Stasera si gioca anche in Spagna: alle 19 Girona-Osasuna e alle 21:30 Las Palmas-Real Madrid.

Domani il ct dell'Italia, Spalletti dirama le prime convocazioni dopo Euro 2024 per la Nations League contro Francia e Israele.

E, prima della sosta per le nazionali, parte la terza giornata di campionato in Serie A con gli anticipi del venerdì Venezia-Torino e Inter-Atalanta. Sabato si giocano Bologna-Empoli, Lecce-Cagliari, Lazio-Milan e Napoli-Parma. Domenica sono in calendario Fiorentina-Monza, Genoa-Verona, Udinese-Como e Juventus-Roma.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 29 agosto 2024.