Prime pagine 31 ottobre: Inter, bella risposta. Juve, così ti butti via. Paura Milan. Roma, Juric contro tutto

Genoa-Fiorentina, Como-Lazio e Roma-Torino nella notte delle streghe ad Halloween chiudono il turno infrasettimanale della Serie A, in campo per la decima giornata di campionato.

Oggi si gioca anche in Serie C (Potenza-Taranto, Casertana-Altamura, Latina-Monopoli, Juventus Next Gen-Sorrento, Messina-Cavese, Crotone-Benevento, Foggia-Audace Cerignola e Turris-Catania nel girone C) e in Spagna per la Coppa del Re con Manises-Getafe, San Tirso-Espanyol, UE Vic-Atletico Madrid, Gevora-Betis, Jove-Real Sociedad e Ontinena-Las Palmas tra le altre.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 31 ottobre 2024.

