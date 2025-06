Prime pagine 5 settembre: Milan-Theo, l'altro nodo. Juventus-Douglas, lezioni di Motta. Votiamo Inter

Oggi inizia la Nations League con 9 gare: Danimarca-Svizzera, Portogallo-Croazia, Scozia-Polonia e Serbia-Spagna nella lega A; Azerbaigian-Svezia, Bielorussia-Bulgaria, Estonia-Slovacchia e Irlanda del Nord-Lussemburgo nella lega C; San Marino-Liechtenstein nella lega C.

Dopo la delusione di Euro 2024, l'Italia di Spalletti gioca domani sera contro la Francia al Parco dei Principi di Parigi e poi lunedì 9 settembre con Israele sul campo neutro di Budapest in Ungheria.

Oggi pomeriggio scende in campo la nostra Nazionale Under 21, impegnata contro San Marino per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Nella notte si giocano le qualificazioni mondiali in Sudamerica: Bolivia-Venezuela e Argentina-Cile; il giorno dopo sono in calendario Uruguay-Paraguay e Brasile-Ecuador e Perù-Colombia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 5 settembre 2024.

