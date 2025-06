Prime pagine 16 settembre: l'Inter lancia Conte, Juventus con Chiellini e Milan con Morata

Oggi i posticipi Parma-Udinese e Lazio-Verona chiudono la quarta giornata di campionato in Serie A. Con la vittoria per 4-0 a Cagliari il Napoli di Conte è primo in classifica anche grazie ai pareggi di Inter e Juventus, impegnata domani contro il PSV in Champions League.

Sempre domani il Milan gioca a San Siro contro il Liverpool, mercoledì i campioni d'Italia fanno visita ai campioni d'Inghilterra del Manchester City di Guardiola. Nello stesso giorno il Bologna debutta in casa contro lo Shakhtar, giovedì tocca all'Atalanta che riceve l'Arsenal.

Intanto oggi si gioca anche in Spagna (Rayo Vallecano-Osasuna), Portogallo (Estrela-Boavista), Turchia (Antalyaspor-Adana Demirspor) e Serie C: Novara-Lecco (girone A), Lucchese-Rimini, Pescara-Pianese (girone B) e Latina-Foggia (girone C).

Nella gallery le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 16 settembre 2024.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui