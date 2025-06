Le prime pagine dei giornali di oggi, lunedì 2 settembre

Il pareggio per 0-0 nel posticipo tra Juventus e Roma ha chiuso la terza giornata di campionato in Serie A, aperta venerdì dalle vittorie negli anticipi di Torino e Inter, che raggiungono così i bianconeri in testa alla classifica con 7 punti come l'Udinese prima della sosta per le Nazionali. Dopo la delusione di Euro 2024, l'Italia di Spalletti gioca in Nations League contro la Francia venerdì al Parco dei Principi di Parigi e poi lunedì 9 settembre con Israele sul campo neutro di Budapest in Ungheria.

Il calciomercato estivo si è chiuso, ma è ancora possibile ingaggiare i giocatori che erano già svincolati prima del 31 agosto: oggi il difensore spagnolo Mario Hermoso svolge le visite mediche e firma per la Roma, l'ex interista Perisic può tornare in Serie A così come l'ex juventino Rabiot, contattato dal Milan.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 2 settembre.

