Prime pagine 21 ottobre: Conte spietato, oro Lautaro. Cura Juve per il gol, Leao cerca un posto

Stasera il posticipo Verona-Monza chiude l'ottava giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter campione d'Italia, reduce dalla vittoria a Roma. Sul terzo gradino del podio c'è la Juventus, seguita a ruota dal Milan.

I rossoneri tornano in campo domani a San Siro contro il Club Brugge in Champions League, nello stesso giorno di Juventus-Stoccarda e Aston Villa-Bologna. Mercoledì l'Atalanta gioca in casa col Celtic, invece l'Inter fa visita allo Young Boys.

Giovedì si giocano San Gallo-Fiorentina in Conference League, Roma-Dinamo Kiev e Twente-Lazio in Europa League.

Intanto oggi si gioca anche nella Premier League inglese (Nottingham Forest-Crystal Palace) e nella Liga spagnola: Valencia-Las Palmas.

