Prime pagine 29 luglio: Torino, è ora di Gosens

In attesa dell'inizio della Serie A tiene banco il calciomercato: alla Juventus sbarca Douglas Luiz e tiene banco il caso legato al futuro di Federico Chiesa, con il suo agente in Inghilterra per parlare con Chelsea e Tottenham. Dall'altra parte del capoluogo piemontese il Torino è al lavoro per riportare in Italia il tedesco Robin Gosens, ex Inter e Atalanta.

Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: ieri Milan e Napoli hanno battuto rispettivamente Manchester City ed Egnatia, oggi scendono in campo il Monza contro la Vis Pesaro e il Como, che sfida i campioni arabi dell'Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic.

Oggi è la terza giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 29 luglio 2024.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui