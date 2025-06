Prime pagine 4 novembre: la cima è vicina, mago Gasp, la ressa

Empoli-Como e Parma-Genoa alle ore 18:30 e Lazio-Cagliari alle 20:45 oggi chiudono l'undicesima giornata di campionato in Serie A: sconfitto 3-0 in casa dall'Atalanta, il Napoli resta primo in classifica ma con un solo punto di vantaggio sull'Inter campione d'Italia.

Domani è già tempo di Champions League con Bologna-Monaco, Lille-Juventus e Real Madrid-Milan. Mercoledì tocca ai nerazzurri: Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta.

Giovedì sono in calendario Apoel Nicosia-Fiorentina in Conference League, Royale Union Saint Gillloise-Roma e Lazio-Porto in Europa League.

Intanto stasera si gioca anche in Inghilterra (Fulham-Brentfod) e in Spagna (Celta Vigo-Getafe).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 4 novembre 2024.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui