Le prime pagine dei giornali di oggi, lunedì 9 settembre 2024 GALLERY

Dopo la delusione di Euro 2024, l'Italia di Spalletti è ripartita da una bella vittoria in Francia e stasera torna in campo contro Israele sul campo neutro di Budapest in Ungheria.

Sempre per la Nations League oggi si disputano altre sette gare: Francia-Belgio nello stesso girone degli Azzurri in Lega A; Montenegro-Galles, Norvegia-Austria, Slovenia-Kazakistan e Turchia-Islanda in Lega B; Cipro-Kosovo e Romania-Lituania in Lega C.

Oggi si giocano anche le qualificazioni per la Coppa d'Africa con in campo Senegal, Ghana e Marocco tra le altre.

Nel girone B di Serie C nel pomeriggio si recupera Entella-Ascoli, rinviata ieri per maltempo.

Nella notte italiana di domani si giocano le qualificazioni mondiali in Sudamerica: in campo per l'ottava giornata Colombia-Argentina, Cile-Bolivia, Ecuador-Perù, Venezuela-Uruguay e Paraguay-Brasile.

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport dedicano tutte le rispettive prime pagine a Jannik Sinner, vincitore degli US Open di tennis. Su Tuttosport trova spazio anche un'intervista al direttore sportivo Walter Sabatini sul mercato della Juventus: "Cabal mi emoziona più di Koopmeiners".

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 9 settembre 2024.

