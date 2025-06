Prime pagine 1 ottobre: "Inter e Milan, ora basta!". Curve demolite, coppa d'attacco

Ieri sera il posticipo Parma-Cagliari ha chiuso la sesta giornata di campionato in Serie A. Caratterizzata dalle vittorie di tutte le big: il Napoli primo in classifica, seguito a ruota da Juventus, Milan e Inter. Successi anche per Lazio e Roma.

Oggi è già tempo di Champions League con Inter-Stella Rossa e Bayer Leverkusen-Milan.

Domani sono in calendario Shakhtar Donetsk-Atalanta, Liverpool-Bologna e Lipsia-Juventus.

Giovedì la Fiorentina debutta in Conference League ospitando i gallesi del TNS, poi ci sono anche Lazio-Nizza ed Elfsborg-Roma in Europa League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 1° ottobre 2024.

