Prime pagine 12 novembre: Juve, Zirkzee mossa scudetto. Video scandalo, la doppia faccia dell'Inter

Il pareggio per 1-1 nello scontro al vertice tra l'Inter campione d'Italia e il Napoli primo in classifica ha chiuso la dodicesima giornata di campionato in Serie A, con le prime 6 squadre racchiuse nel giro di 2 soli punti in classifica. Lo stesso equilibrio per lo Scudetto regna anche nelle ultime 6 posizioni in zona retrocessione.

Ora c'è la terza sosta stagionale per le nazionali con l'Italia di Spalletti in campo giovedì in Belgio e domenica prossima con la Francia a San Siro negli ultimi due impegni del gruppo 2 nella fase a gironi della Lega A di Uefa Nations League.

