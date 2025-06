Prime pagine 15 ottobre: "Juve, fatti prestare Zirkzee". Milan, idea Mastantuono

Con le gare di stasera in Nations League (Polonia-Croazia, Scozia-Portogallo, Spagna-Serbia e Svizzera-Danimarca nella Lega A) si chiude la seconda sosta stagionale per le nazionali, con l'Italia di Spalletti ancora in testa e imbattuta dopo le sfide con Belgio e Israele.

Sabato riparte la Serie A con due anticipi dell'ottava giornata di campionato alle ore 15: Como-Parma e Genoa-Bologna, poi alle 18 c'è Milan-Udinese e alle 20.45 Juventus-Lazio.

Domenica il lunch match è Empoli-Napoli, alle ore 15 si giocano Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta, alle 18 c'è Cagliari-Torino e alle 20.45 Roma-Inter.

Lunedì sera si chiude con il posticipo Verona-Monza.

Intanto nella notte italiana si giocano le qualificazioni mondiali in Sudamerica: Colombia-Cile, Paraguay-Venezuela, Uruguay-Ecuador, Argentina-Bolivia e Brasile-Perù.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 15 ottobre 2024.

