Prime pagine 30 luglio: Lukaku al Napoli con il Chelsea su Osimhen. Inter, ecco 11 milioni per il difensore

In attesa dell'inizio della Serie A tiene banco il calciomercato: il Milan accoglie Pavlovic in difesa e la Juventus il centrocampista Douglas Luiz, l'Inter racimola 11 milioni di euro per il difensore, il Chelsea torna su Osimhen e riapre la pista per Lukaku al Napoli.

Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: ieri sono scesi in campo Como e Monza, oggi tocca a Cagliari e Fiorentina rispettivamente contro Catanzaro e Hull. Stasera si disputano anche le gare di ritorno nei turni di qualificazione in Champions League con il Fenerbahce di Mourinho che riceve il Lugano in Turchia dopo la vittoria per 4-3 dell'andata in Svizzera con tripletta di Dzeko.

Oggi è la quarta giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 30 luglio 2024.

