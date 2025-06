Prime pagine 18 settembre: PinturYildiz mago Juve. Fischi al Milan, Ibra urla. Inter, il violino di Pep

Juventus e Milan hanno dato il via all'avventura delle 5 squadre italiane nella nuova Champions League. Stasera tocca ai campioni d'Italia dell'Inter, che fanno visita ai campioni d'Inghilterra del Manchester City di Guardiola nella rivincita della finale dell'edizione 2022/2023. Sempre oggi il Bologna debutta in casa contro lo Shakhtar, giovedì tocca all'Atalanta che riceve l'Arsenal.

Intanto oggi si gioca anche in Inghilterra (Brighton-Wolverhampton e Coventry-Tottenham in coppa di lega), Olanda (Ajax-Fortuna Sittard) e Spagna (Betis-Getafe).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 18 settembre 2024.

