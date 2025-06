Prime pagine 30 ottobre: Rooom! Conte fa il vuoto. RoboKoop-Juve, Inzaghi avvisa l'Inter

Milan-Napoli, Cagliari-Bologna e Lecce-Verona ieri hanno aperto il turno infrasettimanale della Serie A, in campo per la decima giornata di campionato. Che prosegue oggi con la trasferta dell'Inter campione d'Italia a Empoli alle ore 18:30, in contemporanea con Venezia-Udinese. Poi alle 20:45 Juventus e Atalanta giocano in casa rispettivamente contro Parma e Monza.

Giovedì alle 18:30 la Fiorentina fa visita al Genoa di Balotelli, poi alle 20:45 la Lazio gioca a Como e la Roma riceve il Torino nella notte delle streghe ad Halloween.

Intanto oggi si gioca anche in Olanda (Feyenoord-Ajax), coppa di Germania (Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach, Friburgo-Amburgo, Hertha Berlino-Heidenheim, Paderborn-Werder Brema, Arminia Bielefeld-Union Berlino, Dinamo Dresda-Darmstadt, Hoffenheim-Norimberga e Mainz-Bayern Monaco), coppa di lega inglese (Brighton-Liverpool, Aston Villa-Crystal Palace, Manchester United-Leicester, Newcastle-Chelsea, Preston-Arsenal e Tottenham-Manchester City), Coppa del Re in Spagna (Chiclana-Osasuna, Ciudad de Lucena-Leganes, Las Rozas-Siviglia, Extremadura-Girona e San Pedro-Celta Vigo con Parla-Valencia rinviata per l'alluvione), Serie B (Sudtirol-Frosinone, Cittadella-Sampdoria, Mantova-Palermo e Pisa-Catanzaro) e Serie C: Lecco-Alcione, Triestina-AlbinoLeffe, Union Clodiense-FeralpiSalò e Padova-Renate nel girone A; Milan Futuro-Pineto, Torres-Perugia, Ascoli-Campobasso, Entella-Lucchese e Pescara-Pontedera nel girone B; Picerno-Giugliano e Trapani-Avellino nel girone C.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 30 ottobre 2024.

