Prime pagine 6 novembre 2024: Real Milan galattico, la Juve piace. Inter tra Arsenal e Conte

Dopo Bologna-Monaco, Lille-Juventus e Milan-Real Madrid, oggi tocca ad altre due squadre italiane tenere alta la bandiera tricolore in Champions League. L'Inter sfida l'Arsenal a San Siro, mentre l'Atalanta gioca a Stoccarda.

Domani sono in calendario Apoel Nicosia-Fiorentina in Conference League, Royale Union Saint Gillloise-Roma e Lazio-Porto in Europa League.

Sempre giovedì sera è già tempo di campionato in Serie A con l'anticipo della 12esima giornata Genoa-Como. Venerdì è il turno di Lecce-Empoli.

Sabato si giocano Venezia-Parma, Cagliari-Milan e il derby Juventus-Torino.

Domenica si chiude con Atalanta-Udinese, Fiorentina-Verona, Roma-Bologna, Monza-Lazio e lo scontro diretto al vertice Inter-Napoli nel posticipo di San Siro prima della sosta per le nazionali.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 6 novembre 2024.

