Prime pagine 24 agosto: Juventus, 4 colpi di mercato in 7 giorni

Il calciomercato è ancora aperto e tiene sempre banco, ma oggi torna in campo la Serie A targata 2024/2025 per la seconda giornata di campionato. Alle ore 18.30 il Milan gioca a Parma e la Lazio fa visita all'Udinese, poi in serata il Monza ospita il Genoa e l'Inter campione d'Italia riceve il Lecce a San Siro. Domenica sono in calendario Fiorentina-Venezia, Torino-Atalanta, Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Lunedì si chiude con i posticipi Cagliari-Como e Verona-Juventus.

Oggi si gioca anche in Francia (Lione-Monaco,Lille-Angers e St. Etienne-Le Havre), Germania (Augsburg-Werder Brema, Friburgo-Stoccarda, Hoffenheim-Kiel, Mainz-Union Berlino, Lipsia-Bochum e Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte), Inghilterra (Brighton-Manchester United, Crystal Palace-West Ham, Fulham-Leicester, Manchester City-Ipswich, Southampton-Nottingham Forest, Tottenham-Everton e Aston Villa-Arsenal), Spagna (Osasuna-Maiorca, Barcellona-Athletic Bilbao, Espanyol-Real Sociedad e Getafe-Rayo Vallecano), Belgio (Westerlo-Leuven e Anversa-Mechelen), Olanda (Nijmegen-Zwolle, Almere City-PSV Eindhoven e Breda-Utrecht), Turchia (Sivasspor-Eyupspor e Bodrumspor-Konyaspor) e Serie B: Sudtirol-Salernitana, Brescia-Cittadella, Cremonese-Carrarese, Pisa-Palermo, Sampdoria-Reggiana, Sassuolo-Cesena e Spezia-Frosinone.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 24 agosto 2024.