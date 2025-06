Prime pagine 26 ottobre: "Torino-Milano stessa giustizia?". Inter-Juve, 280 milioni in tribuna. Bologna-Milan è un precedente

Ieri gli anticipi Udinese-Cagliari e Torino-Como hanno aperto la nona giornata di campionato in Serie A. Che prosegue oggi pomeriggio con il Napoli primo in classifica, che gioca in casa col Lecce. Poi in serata l'Atalanta ospita il Verona, invece è stata rinviata Bologna-Milan.

Domenica all'ora di pranzo c'è Parma-Empoli, poi alle 15 si disputano Lazio-Genoa e Monza-Venezia. Alle ore 18 si gioca il derby d'Italia tra Inter e Juventus a San Siro. In serata si chiude con il posticipo Fiorentina-Roma.

Intanto stasera si gioca anche il Clasico spagnolo tra il Real Madrid di Ancelotti e il Barcellona di Flick allo stadio Santiago Bernabeu, domani in Francia il Marsiglia di De Zerbi sfida i campioni in carica del PSG allenati da Luis Enrique.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 26 ottobre 2024.

