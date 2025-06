Le prime pagine dei giornali di oggi, sabato 31 agosto

A mezzanotte si è chiuso il calciomercato in Italia. All'indomani del sorteggio della nuova Champions League con Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, ieri anche Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League hanno conosciuto le squadre che dovranno affrontare. Sempre ieri il ct Spalletti ha diramato le prime convocazioni dopo Euro 2024 per la Nations League contro Francia e Israele.

Prima della sosta per le nazionali, si gioca la terza giornata di campionato in Serie A. Negli anticipi del venerdì Inter e Torino hanno vinto rispettivamente contro Atalanta e Venezia, salendo almeno per il momento al primo posto in classifica con 7 punti.

Oggi si giocano Bologna-Empoli, Lecce-Cagliari, Lazio-Milan e Napoli-Parma. Domenica sono in calendario Fiorentina-Monza, Genoa-Verona, Udinese-Como e Juventus-Roma.

Oggi si gioca anche in Francia (Brest-St. Etienne, Montpellier-Nantes e Tolosa-Marsiglia), Germania (Bochum-Borussia Monchengladbach, Werder Brema-Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Kiel-Wolfsburg, Stoccarda-Mainz e Bayer Leverkusen-Lipsia), Inghilterra (Arsenal-Brighton, Brentford-Southampton, Everton-Bournemouth, Ipswich-Fulham, Leicester-Aston Villa, Nottingham Forest-Wolverhampton e West Ham-Manchester City), Spagna (Barcellona-Valladolid, Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Espanyol-Rayo Vallecano, Leganes-Maiorca e Valencia-Villarreal) e Serie B: Sampdoria-Bari con l'esordio di Sottil sulla panchina blucerchiata al posto dell'esonerato Pirlo, Modena-Cittadella, Pisa-Reggiana, Sassuolo-Cremonese e Sudtirol-Brescia.

