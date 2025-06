Pime pagine 27 settembre: il Milan pensa in grande. Inter, Inzaghi ferma Lautaro

All'indomani dell'esordio della Roma in Europa League contro l'Athletic Bilbao oltre a Monza-Brescia e Napoli-Palermo in Coppa Italia, oggi è già tempo di Serie A con l'anticipo della sesta giornata di campionato tra Milan e Lecce a San Siro. I rossoneri di Fonseca sono carichi dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, impegnata sabato pomeriggio sul campo dell'Udinese. A seguire la Juventus fa visita al Genoa e in serata il Bologna riceve l'Atalanta.

Domenica all'ora di pranzo altra trasferta per la Lazio, in campo a Torino. Nel pomeriggio la Roma ospita il Venezia di Di Francesco allo Stadio Olimpico, turno interno anche per il Como col Verona. A seguire c'è il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, poi in serata il Napoli gioca in casa contro il Monza.

Lunedì sera si chiude con il posticipo tra Parma e Cagliari.

Intanto oggi si gioca anche in Francia (Auxerre-Brest e PSG-Rennes), Germania (Borussia Dortmund-Bochum), Spagna (Valladolid-Maiorca), Olanda (Heracles-Heerenveen) e Serie B (Cittadella-Frosinone).

