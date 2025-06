Le prime pagine dei giornali di oggi, venerdì 30 agosto 2024 GALLERY

Oggi chiude il calciomercato in Italia a mezzanotte e in giornata il ct Spalletti dirama le prime convocazioni dopo Euro 2024 per la Nations League contro Francia e Israele.

All'indomani del sorteggio della nuova Champions League con Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, oggi ci sono i sorteggi di Europa League alle ore 13 con Lazio e Roma e di Conference League alle 14:30 con la Fiorentina, che ieri si è qualificata ai rigori in 9 contro 11.

Prima della sosta per le nazionali, parte la terza giornata di campionato in Serie A con gli anticipi del venerdì Venezia-Torino e Inter-Atalanta. Sabato si giocano Bologna-Empoli, Lecce-Cagliari, Lazio-Milan e Napoli-Parma. Domenica sono in calendario Fiorentina-Monza, Genoa-Verona, Udinese-Como e Juventus-Roma.

Stasera si gioca anche in Belgio (Genk-Westerlo), Francia (Lione-Strasburgo), Germania (Union Berlino-St. Pauli), Olanda (RKC Waalwijk-AZ Alkmaar), Portogallo (Moreirense-Benfica) e Turchia (Fenerbahce-Analyaspor).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 30 agosto 2024.