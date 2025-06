Prime pagine 4 ottobre: "Milan da Scudetto". Juve, rispunta Kiwior e il Toro blinda Ricci

Chiusa la tre-giorni di coppe europee, oggi è già tempo di Serie A con gli anticipi della settima giornata di campionato Napoli-Como (ore 18:30) e Verona-Venezia (ore 20:45).

Sabato si disputano altre tre gare: Udinese-Lecce alle 15, Atalanta-Genoa alle 18 e Inter-Torino alle 20.45

Domenica all'ora di pranzo la Juventus ospita il Cagliari, alle 15 si giocano Bologna-Parma e Lazio-Empoli. Poi alle 18 c'è Monza-Roma e alle 20.45 si chiude con il posticipo Fiorentina-Milan.

Intanto oggi si gioca anche in Francia (Marsiglia-Angers), Germania (Augsburg-Borussia Monchengladbach), Spagna (Leganes-Valencia), Olanda (Almere City-Willem II), Serie B (Sampdoria-Juve Stabia) e Serie C: Atalanta Under 23-Giana Erminio e Lecco-Renate nel girone A; Rimini-Spal nel girone B; Foggia-Taranto nel girone C.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 4 ottobre 2024.

