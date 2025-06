Prime pagine 6 settembre: Juventus, i tormenti di Danilo. Inter-Milan, il derby di Barella e Morata. Due Italia

Dopo la delusione di Euro 2024, l'Italia di Spalletti torna in campo stasera contro la Francia al Parco dei Principi di Parigi e poi lunedì 9 settembre con Israele sul campo neutro di Budapest in Ungheria.

Sempre oggi per la Nations League si disputano altre sette gare: Belgio-Israele nello stesso girone degli Azzurri in Lega A; Kazakistan-Norvegia, Galles-Turchia, Islanda-Montenegro e Slovenia-Austria in Lega B; Lituania-Cipro e Kosovo-Romania in Lega C.

Nella notte si sono giocate le qualificazioni mondiali in Sudamerica: Bolivia-Venezuela 4-0 e Argentina-Cile 3-0 con Dybala in gol con la maglia numero 10 di Messi (assente). Ora tocca a Uruguay-Paraguay, Brasile-Ecuador e Perù-Colombia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 5 settembre 2024.

