Prime pagine 1 agosto: Fiorentina su Berardi e Retegui, un Golden Boy per la Juventus

In attesa dell'inizio della Serie A tiene banco il calciomercato: la Juventus mette gli occhi sul 19enne attaccante norvegese Nusa del Bruges, anche la Fiorentina cerca rinforzi in attacco e pensa a Berardi del Sassuolo e Retegui del Genoa.

Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: ieri sono scesi in campo Napoli, Torino, Bologna, Parma e Udinese; nella notte italiana il Milan ha battuto il Real Madrid di Ancelotti negli Stati Uniti; oggi tocca a Genoa e Venezia rispettivamente contro Brescia e Utrecht; domani l'Inter è impegnata a Pisa nella sfida in famiglia tra i fratelli Inzaghi in panchina.

Oggi è la sesta giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 1 agosto 2024.

