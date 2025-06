Prime pagine 12 agosto: Juventus, Thiago Motta avrà Nico Gonzalez

In attesa dell'inizio della Serie A, tiene banco il calciomercato: Thiago Motta avrà Nico Gonzalez alla Juventus dalla Fiorentina in tempo per la prima giornata di campionato contro il Como, come si legge sulla Gazzetta dello Sport.

Oggi si completano i trentaduesimi di finale in Coppa Italia con le ultime quattro gare: Frosinone-Pisa (ore 18), Lecce-Mantova (18:30), Salernitana-Spezia (20:45) e Cagliari-Carrarese (21:15).

Sullo sfondo ci sono le ultime amichevoli pre-campionato: ieri la Juventus ha perso 2-0 con l'Atletico Madrid e l'Inter ha pareggiato 1-1 sul campo del Chelsea, domani sera a San Siro c'è il trofeo Berlusconi tra Milan e Monza. Mercoledì 14 agosto a Varsavia in Polonia si gioca la Supercoppa Europea tra l'Atalanta di Gasperini e il Real Madrid di Ancelotti.

Nei campionati esteri oggi si gioca in Portogallo (Arouca-Guimaraes) e Turchia: Bodrumspor-Gaziantep e Rizespor-Basaksehir.

Ieri si sono concluse le Olimpiadi di Parigi 2024: l'Italia chiude al nono posto nel medagliere con 12 ori, 13 argentini e 15 bronzi.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 12 agosto 2024.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui