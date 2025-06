Prime pagine 17 agosto: Koopmeiners e Nico Gonzalez, doppietta Juventus

Il calciomercato è ancora aperto e tiene sempre banco con la Juventus pronta alla doppietta Koopmeiners e Nico Gonzalez, ma oggi inizia la Serie A targata 2024/2025. Si parte con l'Inter campione d'Italia, che sfoggia lo Scudetto della seconda stella sul campo del Genoa in contemporanea con la trasferta della Fiorentina sul campo del neo-promosso Parma. In serata il Milan di Fonseca riceve il Torino a San Siro, mentre il Monza gioca a Empoli.

Domenica il Napoli di Conte fa visita al Verona, mentre il Bologna ospita l'Udinese. Poi tocca alle due romane: la Lazio in casa col Venezia e la Roma a Cagliari.

Lunedì si disputano due posticipi: reduce dalla sconfitta contro il Real Madrid nella Supercoppa europea, l'Atalanta gioca a Lecce, si chiude con la Juve di Thiago Motta che battezza il Como neo promosso in Serie A.

Oggi si gioca anche in Francia (Brest-Marsiglia col debutto ufficiale di De Zerbi sulla panchina dell'OM, Reims-Lille, Monaco-St. Etienne), Inghilterra (Ipswich-Liverpool, Arsenal-Wolverhampton, Everton-Brighton, Newcastle-Southampton, Nottingham-Bournemouth e West Ham-Aston Villa), Spagna (Osasuna-Leganes e Valencia-Barcellona), Portogallo (Nacional-Sporting e Benfica-Casa Pia), Turchia (Goztepe-Fenerbahce) e Serie B: Bari-Juve Stabia, Pisa-Spezia, Salernitana-Cittadella e Sudtirol-Modena.

Sempre all'estero si assegnano le Supercoppe nazionali in Arabia Saudita (finale tra l'al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic) e in Germania: Leverkusen-Stoccarda.

