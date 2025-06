Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 9 agosto GALLERY

In attesa dell'inizio della Serie A, tiene banco il calciomercato.

Intanto si disputano i trentaduesimi di finale in Coppa Italia: oggi Sassuolo-Cittadella, Udinese-Avellino, Genoa-Reggiana e Monza-Sudtirol; sabato Cremonese-Bari, Verona-Cesena, Empoli-Catanzaro e Napoli-Modena; domenica Brescia-Venezia, Parma-Palermo, Sampdoria-Como e Torino-Cosenza; lunedì Frosinone-Pisa, Lecce-Mantova, Salernitana-Spezia e Cagliari-Carrarese.

Sullo sfondo ci sono le ultime amichevoli pre-campionato: oggi l'Atalanta scende in campo ad Amburgo contro i tedeschi del St. Pauli, per la squadra di Gasperini si tratta dell'ultimo test prima della Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Ancelotti in calendario mercoledì 14 agosto a Varsavia in Polonia; sabato si giocano Friburgo-Fiorentina, Everton-Roma, Maiorca-Bologna e Cadice-Lazio; domenica Juventus-Atletico Madrid e Chelsea-Inter; infine martedì 13 agosto a San Siro c'è il trofeo Berlusconi tra Milan e Monza.

Nei campionati esteri si gioca in Belgio (Standard Liegi-Mechelen), Olanda (Groningen-Breda), Portogallo (Sporting Lisbona-Rio Ave) e Turchia: Galatasaray-Hatayspor.

Oggi è la quattordicesima e terzultima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024: alle ore 18 c'è la finale del torneo di calcio maschile tra i padroni di casa della Francia e la Spagna.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 9 agosto 2024.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui