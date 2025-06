Le prime pagine di domenica 28 luglio: "L'Inter di Taremi, Juve serve Todibo, All-in Friedkin"

Sono ovviamentee le prime tre medaglie azzurre - l'argento nella prova di ciclismo a cronometro di Filippo Ganna, i bronzi di Luigi Samele nella sciabola e della staffetta 4X100 stile libero del nuoto -in edicola oggi. Ma trovano anche spazio i risultati più importanti di alcune delledisputate ieri, tra cuigià a quota 5 gol dopo le prime tre amichevoli in nerazzurro.

Non mancano gli approndimenti di mercato, con la sottolineatura sui grandi movimenti della Roma, che dopo l'accordo raggiunto con la Juventus per Soulé, confida di regalare a De Rossi pure il centravanti del Girona Dovbyk, valutato 40 milioni di euro dal club spagnolo. Il Milan continua a spingere per chiudere l'operazione Pavlovic col Salisburgo e valuta soluzioni alternative a Fofana per il centrocampo, mentre la Juventus di Thiago Motta spera di stringere per Todibo e Koopmeiners dopo la pesante sconfitta nel test in Germania contro il Norimberga.

Questo e tanto altro sulle pagine dei principali quotidiani in edicola oggi, domenica 28 luglio 2004. Sfogliate la nostra GALLERY