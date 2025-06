Prime pagine 18 luglio: Kiwior o Vasquez per l'Inter, la Juventus prova a soffiarle pure Gudmundsson

Conto alla rovescia. Manca un mese all'inizio del campionato di Serie A 2024/2025. L'Inter campione d'Italia ha battuto 3-2 il Lugano ad Appiano Gentile con gol di Correa e doppietta di Taremi. Sempre ieri in amichevole la Roma ha vinto 6-1 col Latina anche grazie a una rete del nuovo acquisto Le Fée.

Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato: la Juventus soffia all'Inter il difensore colombiano Cabal del Verona e prova a fare altrettanto con l'attaccante islandese Gudmundsson del Genoa, mentre per la difesa i nerazzurri virano sul polacco Kiwior dell'Arsenal in alternativa al messicano Vasquez del Genoa.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 18 luglio 2024.

