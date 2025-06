Prime pagine 20 maggio: Inter stelle e strisce, campioni del fondo. De Zerbi spera nel Milan, Juve sotto esame da Thiago Motta

Oggi i posticipi Salernitana-Verona (ore 18:30) e Bologna-Juventus (20:45) chiudono la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A. I veneti cercano tre punti per la salvezza sul campo dell'ultima in classifica. Dopo la vittoria della Coppa Italia e l'esonero di Allegri, i bianconeri (con Montero in panchina) fanno visita alla squadra allenata da Thiago Motta, il tecnico prescelto da Giuntoli per la prossima stagione: si tratta di uno scontro diretto per il terzo posto, ma entrambe le squadre sono già qualificate in Champions League.

Oggi si gioca anche in Belgio (Genk-Anversa) e Serie B con l'andata della semifinale playoff Palermo-Venezia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 20 maggio 2024.