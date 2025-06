Prime pagine 24 giugno: Sinner dà l'esempio all'Italia. L'Inter detta le regole per Calhanoglu, la Juve prenota Thuram jr, il Milan sceglie Guirassy

L'Italia si gioca la qualificazione agli ottavi di finale a Euro 2024. Stasera a Lipsia con calcio d'inizio alle ore 21:00 la Nazionale di Spalletti sfida la Croazia. Agli Azzurri basta un pareggio per passare come secondi e trovare la Svizzera, che ieri sera ha pareggiato 1-1 con i padroni di casa della Germania. Invece in caso di sconfitta, l'Italia deve sperare che la Spagna non perda con l'Albania, così potrebbe passare come una delle quattro migliori terze.

Domani si giocano Francia-Polonia, Olanda-Austria; Danimarca-Serbia e Inghilterra-Slovenia.

Mercoledì sono in calendario Slovacchia-Romania, Ucraina-Belgio; Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia.

Intanto negli Stati Uniti si gioca la Copa America: USA e Uruguay hanno battuto rispettivamente Bolivia e Panama. Nella notte italiana scendono in campo Colombia e Brasile contro Paraguay e Costa Rica.

Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato: l'Inter deve fare i conti con l'interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu, il Milan punta Guirassy, la Juventus prenota Thuram jr, Conte aspetta Buongiorno al Napoli.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 24 giugno 2024.