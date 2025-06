Prime pagine 27 maggio: Napoli, Conte alla rovescia. Thiago Motta, come lo usi Chiesa nella Juve? Inter, Oaktree vota Inzaghi. Ten Hag out

Le salvezze di Empoli e Udinese ai danni del Frosinone retrocesso in Serie B con Sassuolo e Salernitana, oltre alla Roma in Europa League e non in Champions, sono gli ultimi verdetti della Serie A vinta dall'Inter campione d'Italia per la ventesima volta nella storia del calcio.

Intanto stasera in Germania si gioca il ritorno dello spareggio promozione/salvezza in Bundesliga tra Fortuna Dusseldorf e Bochum, sconfitto 3-0 all'andata in casa. Domani NAC Breda ed Excelsior si giocano l'Eredivisie in Olanda. Mercoledì è il giorno della finale di Conference League in Grecia ad Atene tra Olympiacos e Fiorentina, che poi domenica prossima chiude il campionato di Serie A sul campo dell'Atalanta.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 27 maggio 2024.