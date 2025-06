Prime pagine 23 luglio: Juventus, Raspadori o Retegui

In attesa dell'inizio della Serie A tiene banco il calciomercato. La Juventus va in missione per Adeyemi e cerca un vice Vlahovic in attacco: Raspadori o Retegui, mentre in uscita la Roma stringe per Soulé. Il Milan si avvicina a Fofana e Pavlovic.

Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: ieri Taremi ha aperto la vittoria dell'Inter per 2-1 sulla Pergolettese, mentra la Roma ha pareggiato 1-1 a Kosice. Domani sono in programma Lecce-Galatasaray, Bologna-Brixen, Monza-Alcione e Verona-Virtus Verona.

Stasera è già tempo di Champions League con l'andata dei turni di qualificazione: spiccano Dinamo Kiev-Partizan Belgrado e la trasferta svizzera a Lugano del Fenerbahce di Mourinho.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 23 luglio 2024.