Prime pagine 25 giugno: Inter, Calhanoglu convinto dai compagni. Il Milan pensa a Morata. Juve, c'è Govea

Grazie a un gol alla Del Piero di Zaccagni all'ultimo minuto di recupero l'Italia pareggia 1-1 con la Croazia e si qualifica come seconda in classifica dietro alla Spagna nel gruppo B agli ottavi di finale di Euro 2024. Sabato alle ore 18 la Nazionale di Spalletti sfida la Svizzera.

Oggi si giocano Francia-Polonia, Olanda-Austria; Danimarca-Serbia e Inghilterra-Slovenia.

Domani sono in calendario Slovacchia-Romania, Ucraina-Belgio; Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia.

Intanto negli Stati Uniti si gioca la Copa America: la Colombia batte 2-1 il Paraguay, il Brasile non va oltre allo 0-0 con la Costa Rica. Nella notte italiana si giocano Perù-Canada (a mezzanotte) e Cile-Argentina (calcio d'inizio alle ore 3).

Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato: Calhanoglu convinto a dire no al Bayern Monaco per restare all'Inter dai compagni di squadra, André per il Milan e Govea per la Juventus.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 25 giugno 2024.