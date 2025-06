Prime pagine 15 maggio: Allegri vs Gasp, la Coppa dell'addio. Conte, piano Napoli. Inter-Gudmundsson, l'offerta

Atalanta-Juventus è la finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 21. Può essere il trofeo dell'addio per uno o entrambi gli allenatori: Allegri e Gasperini, nel mirino del Napoli in alternativa a Conte, Italiano della Fiorentina e Pioli del Milan. Intanto sul mercato l'Inter continua la caccia all'attaccante islandese del Genoa, Gudmundsson.

Oggi si gioca anche in Francia (Nizza-PSG e Reims-Marsiglia), Inghilterra (Brighton-Chelsea e Manchester United-Newcastle), Spagna (Siviglia-Cadice, Rayo Vallecano-Granada, Celta Vigo-Athletic Bilbao e Getafe-Atletico Madrid) e Scozia: al Celtic basta un pareggio sul campo del Kilmarnock per laurearsi campione con una giornata d'anticipo davanti ai Rangers.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 15 maggio 2024.