Prime pagine 22 maggio: l'Inter a Marotta, Milan su Guirassy. Thiago Motta alla Juve, Yildiz 10 e firma

L'Atalanta sfida il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League stasera a Dublino in Irlanda. Le squadre allenate da Gasperini e Xabi Alonso si sono già qualificate alla prossima Champions League grazie ai rispettivi campionati, ma chi vince sfiderà i nuovi campioni d'Europa (Real Madrid o Borussia Dortmund) per la Supercoppa Uefa il 14 agosto a Varsavia in Polonia.Â

Ieri sera la Cremonese ha pareggiato 2-2 a Catanzaro l'andata dell'altra semifinale playoff in Serie B dopo il successo per 1-0 del Venezia a Palermo di lunedì. Quando il pareggio per 3-3 in rimonta della Juventus di Montero sul campo del Bologna di Thiago Motta e la vittoria del Verona che raggiunge la salvezza in casa della Salernitana hanno chiuso la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A.Â

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 22 maggio 2024.Â