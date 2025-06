Prime pagine 23 ottobre: Milan, colpo del Diavolo. Juve messa sotto, stress Inter

Dopo Milan, Juventus e Bologna oggi tocca a Inter e Atalanta tenere alta la bandiera italiana in Champions League. Alle ore 18.45 la squadra bergamasca allenata da Gasperini gioca in casa contro gli scozzesi del Celtic, poi alle 21 i campioni d'Italia sono impegnati sul campo sintetico dei campioni di Svizzera dello Young Boys a Berna.

Domani si giocano San Gallo-Fiorentina in Conference League, Roma-Dinamo Kiev e Twente-Lazio in Europa League.

Venerdì è già tempo di campionato in Serie A con gli anticipi Udinese-Cagliari e Torino-Como.

Sabato pomeriggio il Napoli gioca in casa col Lecce, poi il Milan scende in campo a Bologna e in serata l'Atalanta ospita il Verona.

Domenica all'ora di pranzo c'è Parma-Empoli, poi alle 15 si disputano Lazio-Genoa e Monza-Venezia. Alle ore 18 si gioca il derby d'Italia tra Inter e Juventus a San Siro. In serata si chiude con il posticipo Fiorentina-Roma.

Intanto oggi si disputano anche Braga-Bodo/Glimt e Galatasaray-Elfsborg in Europa League con calcio d'inizio alle ore 16.30.

