Prime pagine 5 giugno: Roma su Maldini. Di Gregorio, no al Liverpool per la Juventus

Dopo il pareggio per 0-0 dell'Italia con la Turchia di ieri sera a Bologna, oggi si giocano altre cinque amichevoli di preparazione alla fase finale di Euro 2024: San Marino-Slovacchia, Danimarca-Svezia, Belgio-Montenegro, Francia-Lussemburgo e Spagna-Andorra. Gli Azzurri di Spalletti tornano in campo domenica a Empoli contro la Bosnia-Erzegovina.

Intanto stasera si gioca Vicenza-Carrarese, la finale d'andata nei playoff di Serie C.

E impazza il calciomercato: Conte firma con il Napoli e chiama Lukaku, sondato anche dal Milan. La Roma pensa a Daniel Maldini. Marotta è il nuovo presidente dell'Inter. Il portiere del Monza, Di Gregorio dice no al Liverpool per andare alla Juventus.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 5 giugno 2024.