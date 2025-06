Prime pagine 8 maggio: Milan-Sesko, il sì di Ibra. Gudmundsson, assist alla Juve. Napoli, PSG su Kvara

Dopo la qualificazione del Borussia Dortmund ai danni del Paris Saint-Germain, stasera si conoscerà la seconda finalista della Champions League 2023/2024: il Real Madrid di Ancelotti gioca in casa contro il Bayern Monaco di Tuchel, si riparte dal 2-2 dell'andata in Germania.

Oggi si gioca anche Bruges-Fiorentina, semifinale di ritorno in Conference League dopo il 3-2 per i viola dell'andata a Firenze: chi passa il turno trova la vincente di Olympiacos-Aston Villa (andata 4-2).

Domani tocca ad Atalanta-Marsiglia (andata 1-1) e Bayer Leverkusen-Roma (andata 2-0), semifinali di ritorno in Europa League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 8 maggio 2024.

