Prime pagine 1° giugno: la Juve sfida il suo passato. Milan, il 9 per lo Scudetto

Oggi è il grande giorno della finale di Champions League, che si gioca stasera a Wembley in Inghilterra tra la sorpresa Borussia Dortmund e il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Con la sconfitta della Fiorentina di mercoledì ad Atene in Grecia contro l'Olympiacos in finale di Conference League è sfumato il possibile Triplete di allenatori italiani nelle coppe europee dopo l'Europa League conquistata dall'Atalanta di Gasperini, che attende di conoscere l'avversaria in Supercoppa europea.

Ieri è stato assegnato il titolo di campione d'Italia Primavera con la finale al Viola Park vinta 3-0 dal Sassuolo contro la Roma.

Domani si recupera Atalanta-Fiorentina in Serie A e si gioca la finale di ritorno nei playoff di Serie B tra Venezia e Cremonese: dopo il pareggio per 0-0 nell'andata giocata giovedì, i grigiorossi di Stroppa sono obbligati a vincere in trasferta per raggiungere Parma e Como neo-promosse in Serie A, invece alla squadra di Vanoli basterebbe anche un pareggio perché si è classificata meglio nella stagione regolare in campionato.

