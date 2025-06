Prime pagine 18 maggio: Juve, #AllegriOut e #TristiIN. Milan, spunta Scaloni. Zhang sul filo, Oaktree pronta a prendersi l'Inter

Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Fiorentina e Napoli, la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A prosegue oggi con altre due gare: alle ore 18, tre giorni dopo il ko con la Juventus in Coppa Italia e quattro prima della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino, l'Atalanta scende in campo a Lecce; poi in serata il Milan fa visita al Torino.

Domenica all'ora di pranzo il Sassuolo riceve il Cagliari, alle 15 si disputa un altro scontro diretto per la salvezza tra Udinese ed Empoli, mentre il Frosinone cerca punti a Monza; alle ore 18 l'Inter contro la Lazio continua a festeggiare lo Scudetto della seconda stella a San Siro; poi in serata la Roma gioca in casa con il Genoa.

Lunedì si chiude con Salernitana-Verona alle 18:30 e il posticipo serale tra Bologna e Juventus, già certe della qualificazione della prossima Champions League. Sulla panchina dei bianconeri non ci sarà più Allegri (esonerato dopo la sfuriata in seguito alla finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta), ma Montero. Dall'altra parte c'è Thiago Motta, già scelto da Giuntoli per la prossima stagione.

Intanto oggi si gioca anche in Germania (l'ultima giornata di Bundesliga), Spagna (Alaves-Getafe) e Serie B con il playoff Catanzaro-Brescia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 18 maggio 2024.