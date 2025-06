Prime pagine 27 luglio: Cherki proposto alla Lazio, ecco l'offerta della Juventus per Koopmeiners

In attesa dell'inizio della Serie A tiene banco il calciomercato: la Roma ha un'intesa con Dovbyk, la Juventus ha in pugno Todibo e offre 45 milioni di euro all'Atalanta per Koopmeiners, Gilmour strega il Napoli, Cherki offerto alla Lazio, Gollini al Monza con il Genoa su De Gea, Erlic e Nastasic verso il Torino.

Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: ieri la Juventus ha perso 3-0 a Norimberga e la Fiorentina ha pareggiato 1-1 a Bolton; oggi sono in programma AZ Alkmaar-Atalanta, Rostock-Lazio, Preston-Fiorentina, Torino-Cremonese, Udinese-Colonia, Bologna-Caldiero Terme, Roma-Tolosa, Galatasaray-Parma, Inter-Las Palmas e Verona-FeralpiSalò.

Oggi partono ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 27 luglio 2024.

