Prime pagine 10 maggio: Inter, Barella firma d'oro. Conceiçao vuole il Milan. Juve, Del Piero benedice Yildiz 10

Definite le finali delle tre coppe europee, oggi è di nuovo tempo di Serie A. Frosinone-Inter è l'anticipo che apre la 36ª e terzultima giornata di campionato. Sabato Napoli e Milan giocano in casa rispettivamente contro Bologna e Cagliari. Domenica all'ora di pranzo la Lazio riceve l'Empoli all'Olimpico, nel pomeriggio Ballardini e Juric con Sassuolo e Torino tornano sui campi di Genoa e Verona, a seguire la Juventus ospita la Salernitana ultima in classifica e già retrocessa in Serie B, poi in serata c'è la sfida tra le reduci delle semifinali in Europa League tra Atalanta e Roma. Lunedì si chiude con i posticipi Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza.

Intanto oggi si gioca anche in Francia (Brest-Reims e Nizza-Le Havre), Germania (Augusta-Stoccarda), Spagna (Alaves-Girona) e Serie B, in campo per l'ultimo turno della stagione regolare prima di playoff e playout.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 10 maggio 2024.