Prime pagine 12 luglio: Juventus su Broja, Inter bene armata, il Milan si difende

Meno due. Conto alla rovescia verso la finale di Euro 2024. Spagna e Inghilterra si sfidano domenica sera a Berlino. Poi nella notte italiana Argentina e Colombia giocano la finale di Copa America a Miami.

Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato: Pavlovic dice sì al Milan, la Juventus prepara un altro colpo per reparto con Todibo, Koopmeiners e Sancho oltre alla nuova idea Broja dal Chelsea se Milik va in Turchia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 12 luglio 2024.